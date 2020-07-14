Рудковская рассказала о «неэтичном» поведении Дакоты в скандале из-за сумок Louis Vuitton

Продюсер Яна Рудковская в своем Instаgrаm-аккаунте рассказала о «неэтичном» поведении певицы Риты Дакоты в скандале из-за розыгрыша сумок Louis Vuitton.

11 июля ряд СМИ сообщил, что Рудковская якобы унизила Дакоту участия в розыгрыше брендовых сумок. По словам исполнительницы, она присоединилась к блогерам, которые разыгрывали аксессуары. Увидев фото Риты, продюсер позвонила девушке и сказала, что та «снижает градус компании» и выглядит «дешмански». После этого певице пришлось удалить пост.

Рудковская пояснила, что изначально не была против участия певицы в акции. Она лишь попросила ее заменить сделанное для конкурса фото, сообщил сайт Lenta.ru.

«На ней были чужие вещи, которые не имели отношение к акции, и для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков», — отметила продюсер.

Она подчеркнула, что не исключала Дакоту из организаторов конкурса. Она сама покинула розыгрыш. По словам Рудковской, это произошло на следующий день, когда пришли 150 тысяч подписчиков. Она добавила, что девушка вела себя «неэтично, непрофессионально и некрасиво».

13 июля представители Louis Vuitton выразили свое сожаление по поводу происходящего. Они объяснили, что ничего не знали об этом розыгрыше.