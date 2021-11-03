Рудковская рассказала, какой подарок подготовила супругу на день рождения
Продюсер Рудковская рассказала, что подарит на день рождения супругу Плющенко деньги
Продюсер Яна Рудковская рассказала, что подарит супругу Евгению Плющенко на день рождения. Об этом сообщило Nation News.
Женщина заявила, что преподнесет супругу в подарок деньги. По его словам, мужчинам довольно трудно угодить в выборе подарка, поэтому стоит дать возможность купить то, что хочется самому.
«Я подарю самое важное. Можно дарить все что угодно, когда есть виш-лист. А если виш-листа нет, то лучше всего подарить денежки. Я ему всегда дарю деньги. Он потом сам выбирает. Мужчине очень сложно угодить», — пояснила Рудковская.
Она подчеркнула также, что из-за коронавирусных ограничений празднование 39-летия фигуриста с 3 ноября пришлось перенести. При этом о возможной дате информации пока не поступало, передала «Газета.ru».
Продюсер подчеркнула также, что за время своей карьеры супруг добился больших успехов в спорте. Она пожелала ему вновь достичь достичь подобных, но уже в качестве тренера.
«Я желаю, чтобы как тренер он реализовал такую же мечту: его спортсмены минимум четыре раза поднялись на олимпийский пьедестал», — заключила знаменитость.