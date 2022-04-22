Рудковская рассказала, как себя чувствует Билан после операции

Певец Дима Билан перенес несколько операций в середине марта. Продюсер Яна Рудковская подтвердила эту информацию, а также рассказала, как музыкант чувствует себя после вмешательств. Об этом сообщили «Дни.ру».

Женщина не стала рассказывать, какая именно причина привела к операции. Однако она сообщила, что певцу пришлось провести в больнице еще несколько недель. Выпивали его лишь накануне.

«Как представитель Димы и его друг могу подтвердить, что он перенес операцию, даже несколько. Не буду говорить, что именно у него было — это медицинская тайна. Когда-нибудь, если Дима захочет, он сам об этом расскажет. Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться», — сообщила продюсер.

Рудковская призналась также, что сейчас певец находится на этапе реабилитации. По ее словам, врачи запретили ему вести активный образ жизни. При этом сам Билан рассказал, что намерен вернуться к работе уже в конце апреля, передал сайт радио «Комсомольская правда».