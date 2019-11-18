Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

Рудковская пообещала 1,5 млн рублей за сведения об угрожавших ее сыну людях Подробнее

В собственном Telegram-канале «Голубь мира» Яна Рудковская отметила, что раньше могла бы подать в суд на российский еженедельник «7 дней», который опубликовал новость о ее муже. По информации издания, известный фигурист встречается с любовницей, моделью из Санкт-Петербурга, а коллеги давно знают о подробностях его личной жизни.

«В былые времена я бы на „7 дней“ в суд подала, а сейчас когда идет наше реалити -шоу, пусть пишут...... пока)))) может как-нибудь и до них руки дойдут)) Я не злопамятная, но память у меня хорошая! Или это маленькая редакторская месть, что я этому изданию „сбитых летчиков“ с 2007 г эксклюзивов не даю)???» — пояснила Рудковская.

В 2009 году Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились, а в 2017 обвенчались в церкви. В настоящее время они воспитывают шестилетнего сына Сашу.

Ранее Рудковская пообещала крупную сумму информаторам, которые сообщат ей сведения об угрожающих жизни и здоровью ее сына в социальных сетях.