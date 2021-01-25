Рудковская пригрозила бизнесмену из Пензы закрыть его бренд «Гном-Гномыч»

С рождения своего сына Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко называют мальчика Гномом Гномычем. Об этом прозвище звездного ребенка давно знают поклонники семьи. Продюсер не знала, что в одном из российских регионов уже долгое время производят одежду под брендом, созвучным со вторым именем ее сына. Рудковская возмутилась такими новостями.

«Если вы наберете „Гном Гномыч“ в интернете, то сразу выходит Александр Плющенко. Это бренд, который раскрутили мы. Мы также подали заявку на регистрацию товарного знака достаточно давно. Он у нас принят. Я думаю, что шансов у товарища из Пензы очень мало, потому что никакого отношения к Гном Гномычу он не имеет», — заметила Рудковская.

Как считает бизнес-вумен, предприниматель хочет нажиться на популярности ее сына.

11 января Рахимов, который живет в селе Норовка Пензенской области, подал заявку на регистрацию товарного знака «Гном-Гномыч». Наименование отличается от «бренда» знаменитой семьи орфографически. Две его части соединены дефисом.

По данным идания, бизнесмен открыл производство детских вещей под брендом «Гном-Гномыч» в 2014 году, но официально запатентовать торговый знак он решил только сейчас.