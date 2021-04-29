Рудковская познакомила подписчиков с бабушкой Гном Гномыча
Продюсер Яна Рудковская познакомила подписчиков со своей матерью Светланой — бабушкой ее сына Александра, известного как Гном Гномыч. Фотографию она выложила в Instagram
Мать Рудковской — кандидат медицинских наук и врач-невролог. Сейчас женщины вместе отдыхают на Мальдивах.
«Я очень счастлива, что могу брать моих родителей на отдых и дарить им эти незабываемые минуты счастья! Мама специально худела для этой поездки», — написала продюсер.
Мама продюсера хотела сделать с ней фото в купальниках.
Подписчики написали: «Вау! Мама огонь», «Красавицы! Маме большой привет и поздравления! Выглядите шикарно».
Однако некоторые поклонники раскритиковали снимок. Они заподозрили Рудковскую в обработке фото, на это указывает неестественно длинная нога продюсера.