Рудковская посчитала песню на русском языке на Евровидении ошибкой

Решение Manizha выступить на Евровидении с песней на русском языке — ошибка. При этом победа итальянской рок-группы Maneskin оказалась закономерной. Так считает телеведущая и продюсер Яна Рудковская, сообщило РИА «Новости».

«Все закономерно. Я изначально говорила, что не может быть чудес на свете. И заведомо рисковать и ехать с русской песней — это, на мой взгляд, была ошибка. Мы же едем на европейский конкурс», — сказала Рудковская.

По ее мнению, песня на русском языке пришлась бы к месту на российском конкурсе. Однако выходить на сцену с такой композицией в Европе — большой риск. Несмотря на это телеведущая считает выступление Manizha прекрасным, поэтому у нее нет вопросов к исполнительнице.

«Она очень классная артистка, у нее потрясающая энергетика. Но я изначально была не согласна с песней…» — пояснила продюсер.

Рудковская считала Италию лидером еще до проведения конкурса, потому что сейчас «назревает» тренд на рок, люди скучают по песням такого стиля.

Рудковская готова вернуться к поддержке российского представителя на Евровидении, если им снова будет Дима Билан. Она не видит другого потенциального победителя из отечественных исполнителей.

«Я пока кроме Димы Билана не вижу никого, кто может еще раз покорить Евровидение. Потому что чудес на свете не бывает. Когда говорят про Евровидение, вспоминается Димино выступление», — сказала ведущая.

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2021 завершился в Роттердаме 22 мая. Первое место заполучила итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа страны в истории песенного соревнования. Российская исполнительница Manizha заняла девятое место.

В Италии позднее объявят конкурс, на котором выберут город, готовый принять Евровидение-2022.