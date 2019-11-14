Рудковская пообещала 1,5 млн рублей за сведения об угрожавших ее сыну людях

Продюсер и телеведущая Яна Рудквская пообещала крупную сумму информаторам, которые сообщат ей сведения о «шайке-лейке», угрожающей жизни и здоровью ее сына Саше в соцсетях.

Медийная жизнь детей бывает опасной. Хейтеры обрушились на сына Рудковской и Плющенко — заявление уже в полиции Подробнее

В ее Telegram-канал «Голубь Мира» появилось сообщение: «Жду часа расплаты! 1,5 млн рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку! Связь через наших адвокатов! Телефоны выше! Деньги завтра им передам в сейф! Анонимность гарантирую!».

Ранее Яна Рудковская и ее муж олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратились в полицию из-за угроз неизвестной, которая начала преследовать Гном Гномыча (домашнее прозвище Саши) в Instagram. Она назвала точную дату его смерти и посулила семье развод и обнищание.

Яна Рудковская заявила «КП», что угрозы поступали от сектантов.

«Сейчас все их аккаунты заблокированы, но все угрозы нотариально заверены. Полиция уже взяла след преступников», — рассказал телепродюсер.

Ее адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что угрозы начали поступать примерно месяц назад.

«Комментарии этих негативных людей стали появляться во всех аккаунтах семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Нами были приняты меры, мы собрали доказательства и обратились на Петровку», — уточнила адвокат.