facebook_pixel
    01 июля 2022, 19:24

    Рудковская показала фотографию «тайного сына»

    Полина Гребенщикова

    Яна Рудковская неожиданно показала фотографию своего первого сына Николая, которому недавно исполнилось 20 лет. Об этом написали «Дни.ру».

    Младшего сына Рудковской Гном Гномыча, совместного ребенка с фигуристом Евгением Плющенко, знают многие. А вот фотография первого сына в аккаунте светской дивы — редкость. Николай — сын от бывшего мужа Рудковской, миллиардера Виктора Батурина.

    «Уже совсем взрослый <…> Горжусь тобой, Коленька!», — подписала Рудковская фотографию сына.