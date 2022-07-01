01 июля 2022, 19:24
Рудковская показала фотографию «тайного сына»
Яна Рудковская неожиданно показала фотографию своего первого сына Николая, которому недавно исполнилось 20 лет. Об этом написали «Дни.ру».
Младшего сына Рудковской Гном Гномыча, совместного ребенка с фигуристом Евгением Плющенко, знают многие. А вот фотография первого сына в аккаунте светской дивы — редкость. Николай — сын от бывшего мужа Рудковской, миллиардера Виктора Батурина.
«Уже совсем взрослый <…> Горжусь тобой, Коленька!», — подписала Рудковская фотографию сына.