Рудковская похвасталась роскошными платьями в соцсети

Рудковская продемонстрировала снимки в потрясающих воображение платьях. Она опубликовала фото в двух разных образах: «белого» и «черного лебедя».

Подписчикам она предложила ответить в комментариях, какое из платьев идет ей больше.

Кроме того, Рудковская опубликовала фотографии в серебристом платье с длинным шлейфом и бахромой. Этот образ снискал особое восхищение у поклонников.