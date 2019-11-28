  • Рудковская похвасталась роскошными платьями в соцсети

    28 ноября 2019, 17:52

    Ирина Нагайникова

    Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram фотографии в новых нарядах. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Рудковская продемонстрировала снимки в потрясающих воображение платьях. Она опубликовала фото в двух разных образах: «белого» и «черного лебедя».

    Подписчикам она предложила ответить в комментариях, какое из платьев идет ей больше.

    Кроме того, Рудковская опубликовала фотографии в серебристом платье с длинным шлейфом и бахромой. Этот образ снискал особое восхищение у поклонников.