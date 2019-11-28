Рудковская похвасталась роскошными платьями в соцсети
Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram фотографии в новых нарядах. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Рудковская продемонстрировала снимки в потрясающих воображение платьях. Она опубликовала фото в двух разных образах: «белого» и «черного лебедя».
Подписчикам она предложила ответить в комментариях, какое из платьев идет ей больше.
Кроме того, Рудковская опубликовала фотографии в серебристом платье с длинным шлейфом и бахромой. Этот образ снискал особое восхищение у поклонников.