Рудковская ответила на нападки хейтеров

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в Instagram-аккаунте обратилась ко всем своим обидчикам. Девушка выложила фотографию, сделанную в Сочи, и подписала ее провокационной надписью. Об этом сообщила «ФедералПресс».

На фото знаменитость позирует в новом шикарном платье. Своим же хейтерам Рудковская посоветовала приготовить детям и мужу вкусный завтрак, а не заниматься воспитанием других людей.

«Жду комментарии от воспитательниц Яны Рудковской с утреннего дивана», — подписала она фото.

Женщину часто осуждают за неправильное воспитание сына Гнома Гномыча или за безвкусные образы. Многие пользователи так же отмечают, что Рудковская слишком активно выставляет напоказ свой богатый образ жизни. Однако телеведущая устала терпеть вечные нападки от хейтеров.

«Есть одно гениальное высказывание у Коко Шанель на эту тему, так хочется его написать тут, но не буду, а то совсем обидитесь», — рассказала женщина.

На данный момент телеведущая находится в Сочи. Она приехала на фестиваль «Новая волна».