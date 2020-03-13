Рудковская оценила возможность победы Little Big на Евровидении

По словам Рудковской, от песни Little Big она «ожидала большего».

«Мне казалось, что можно сделать что-то хитовее. Учитывая то, что это Нидерланды, что ребята очень модные, с юмором и что Европа в прошлом году выбрала балладу, а в том году должна победить танцевальная песня — то это 100% топ-3, а там уже будет видно», — пояснил продюсер.

Однако она предсказала успех композиции.

«Я пока не слышала песни других конкурсантов, но мне кажется, что это топ-3, а если будет слабый конкурс, то это реальная заявка на успех», — резюмировала Рудковская.

Ранее участники Little Big назвали свои главных конкурентов на «Евровидении».