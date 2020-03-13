13 марта 2020, 13:25
Рудковская оценила возможность победы Little Big на Евровидении
Российская группа Little Big поделилась композицией Uno, с которой выступит на Евровидении. Однако музыкального продюсера Яну Рудковскую трек не впечатлил. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам Рудковской, от песни Little Big она «ожидала большего».
«Мне казалось, что можно сделать что-то хитовее. Учитывая то, что это Нидерланды, что ребята очень модные, с юмором и что Европа в прошлом году выбрала балладу, а в том году должна победить танцевальная песня — то это 100% топ-3, а там уже будет видно», — пояснил продюсер.
Однако она предсказала успех композиции.
«Я пока не слышала песни других конкурсантов, но мне кажется, что это топ-3, а если будет слабый конкурс, то это реальная заявка на успех», — резюмировала Рудковская.
Ранее участники Little Big назвали свои главных конкурентов на «Евровидении».