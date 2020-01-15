Рудковская обвинила Авербуха в незаконном использовании песни Билана

О сложившейся ситуации Рудковская рассказала в личном Telegram-канале.

«…без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек „Держи" на своем декабрьском шоу! Скоммунистил… и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего!» — пожаловалась продюсер.

Звезда также обратила внимание на то, что ждала извинений от Авербуха. Однако так и не получила их, поэтому избежать штрафа фигуристу не удастся.

«Мы больше месяца ждали от Вас извинений, но оно так и не последовало! Вы — человек, видимо, очень богатый, Вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает… Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» — пояснила Рудковская.

Ранее Forbes выяснил, сколько стоит публикация в Instagram-аккаунте Яны Рудковской.