Знаменитости 03 января 2024, 04:58 Рудковская объяснила, почему не отменила приглашение Киркорова на ледовое шоу Рудковская объяснила приглашение Киркорова на ледовое шоу дружбой РИА «Новости»

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Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель — друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».

«Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить „Галя, у нас отмена“?» — отметила продюсер.

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В жизни есть трудности, и Рудковская, по ее словам, переживает их вместе со своими друзьями. Даже почти не спит уже восемь суток из-за этого.

После участия Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой его вырезали из многих новогодних шоу и проектов. То же самое произошло с Анну Asti, которую заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», и исполнительницей Лолитой Милявской, в связи с чем она заявила, что пора привыкать к жизни домохозяйки. Ксения Собчак тоже была участницей вечеринки, после чего потеряла несколько корпоративов. Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, получила штраф в 100 тысяч рублей.