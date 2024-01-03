03 января 2024, 04:58
Рудковская объяснила, почему не отменила приглашение Киркорова на ледовое шоу
Рудковская объяснила приглашение Киркорова на ледовое шоу дружбой
Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель — друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».
«Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить „Галя, у нас отмена“?» — отметила продюсер.
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В жизни есть трудности, и Рудковская, по ее словам, переживает их вместе со своими друзьями. Даже почти не спит уже восемь суток из-за этого.
После участия Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой его вырезали из многих новогодних шоу и проектов. То же самое произошло с Анну Asti, которую заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», и исполнительницей Лолитой Милявской, в связи с чем она заявила, что пора привыкать к жизни домохозяйки. Ксения Собчак тоже была участницей вечеринки, после чего потеряла несколько корпоративов. Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, получила штраф в 100 тысяч рублей.
Штрафы
Филипп Киркоров
Фильмы
Анастасия Ивлеева
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