Рудковская назвала своих фаворитов на Евровидении-2021

Музыкальный продюсер Яна Рудковская перечислила своих фаворитов на песенном конкурсе Евровидение и вероятных победителей 2021 года. Об этом сообщил RT.

«Я посмотрела всех участников. Мне очень, очень понравилась мальтийка — я изначально говорила о том, что она крутая, — я знаю ее еще с Детского Евровидения», — заявила Рудковская.

Также ей очень понравилась француженка, потому что она представила жюри нечто новое. Исполнительница искренняя и чистая, отметила продюсер.

По мнению Рудковской, тренды Евровидения сильно изменились: на конкурсе скорее выстрелит что-то очень сильное либо модное и драйвовое. Поэтому у музыкального продюсера три фаворита. На первое место она по-прежнему ставит француженку, потому что считает ее Эдит Пиаф современности. Второе место она бы отдала мальтийке.

«Это мощь. Это против правил, это super-size размер. Это девушка с потрясающим стилем вокала, с бешеной энергетикой. И дальше, конечно же, итальянская рок-группа — модная, стильная», — заметила Рудковская.

Все ее друзья-иностранцы, эксперты Евровидения из Голландии, Германии, Франции и Италии считают, что выиграет итальянская группа, потому что давно не выигрывал рок.

В 2021 году победитель песенного конкурса неочевиден.

«Будет интересно. Выиграет super-size девушка без комплексов с потрясающим вокалом и энергетикой (бешеной энергетикой, как сказал мой муж)? Или выиграет что-то искреннее, как Билан в 2006 году, француженка? Ну или будет протестное голосование за модную группу (вся молодежь просто в восторге полном от них)», — поделилась мнением Рудковская.

При этом представительнице России Маниже Сангин не хватило сильной песни, хотя сама исполнительница — «просто шикарный выбор».

Нынешний конкурс оказался слабым, считает продюсер.