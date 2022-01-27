Рудковская назвала причину госпитализации Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в больнице после того, как у него обострилась язва двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщила его супруга продюсер Яна Рудковская.

«Все нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить на амбулаторное лечение», — сказала Рудковская РИА «Новости».

Ранее сам Плющенко сообщил о своей госпитализации в Instagram. Он записал видео прямо из палаты и заявил, что ему стало плохо во время тренировки. Он сказал, что сейчас повода для беспокойства нет. Олимпийский чемпион поблагодарил врачей и дал совет поклонникам.

«Следите за своим питанием и берегите свое здоровье!» — заявил фигурист.

По его словам, он теперь будет есть паровые котлеты и пить бульон. Плющенко обещал врачам перестать нервничать.