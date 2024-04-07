07 апреля 2024, 10:19
Розовского увезли на скорой после спектакля в Москве
Mash: режиссеру Розовскому вызвали скорую в театр «У Никитских ворот» в Москве
Режиссеру Марку Розовскому потребовалась медпомощь во время работы в театре «У Никитских ворот» в Москве. Он потерял сознание после спектакля «На бис», сообщил Telegram-канал Mash.
Третьего апреля режиссеру Марку Розовскому исполнилось 87 лет. В этот день художественному руководителю театра «У Никитских ворот» стало плохо — он упал в обморок. Коллеги сразу же вызвали бригаду скорой. Прибывшие медики привели в чувство режиссера.
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По словам близких Розовского, причина плохого самочувствия режиссера в усталости. Сейчас он восстанавливается дома, уточнил Mash.
Марк Розовский написал сценарий к советскому фильму «Д’Артаньян и три мушкетера». На счету Розовского десятки театральных спектаклей, документальные и художественные фильмы.
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