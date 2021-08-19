Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем снова станут родителями

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем станут родителями во второй раз. Одна из «ангелов» Victoria’s Secret показала в Instagram свой округлившийся живот.

Модель опубликовала несколько снимков в полный рост, последним поставив «беременное» фото.

Пост 34-летней Хантингтон-Уайтли отмечен хештегом #round2 («второй раунд»). Первый ребенок супермодели и 54-летнего Стейтема родился в 2017 году. Мальчика пара назвала Джеком.

Пара последний раз выходила в свет в середине апреля. На Рози было облегающее платье, и область живота она не скрывала.

Стейтем и Хантингтон-Уайтли вместе уже 11 лет, но свои отношения до сих пор не узаконили.