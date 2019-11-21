Рождественские торты от Тома Круза стали легендой в Голливуде

У Тома Круза есть традиция — каждый год под Рождество он посылает голливудским звездам кокосовый торт. Актриса сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс заявила, что десерт такой вкусный, что она его хранит несколько месяцев.

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Смолдерс и Круз вместе снимались в фильме «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся». Картина вышла еще в 2016 году, но Том не забывает поздравлять свою коллегу с праздниками. В интервью Джимми Фэллону Коби Смолдерс рассказала, что считает большой удачей оказаться в списке друзей Тома Круза. И все из-за очень вкусного торта.

«Том Круз пришлет вам торт на праздники. Кокосовый торт с белым шоколадом — это невероятно», — заявила Коби ведущему.

Девушка пошутила, что специально рассказала об этой традиции на телевидении. Ведь она хочет продолжать получать вкусные подарки от голливудской звезды. Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» призналась, что десерт настолько хорош, что она старается растянуть удовольствие и есть его как можно дольше.

«Я оставляю его в морозилке, и он стоит там до марта, например. Я просто потихоньку его ем. Это так вкусно. Я не знаю, почему так, ведь меня трудно назвать сладкоежкой», — отметила она.

Джимми Фэллон признался, что тоже получал знаменитый рождественский подарок от Тома Круза, и тот действительно вкусный.

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Еще одна голливудская актриса, которая в восторге от этого сладкого подарка Тома Круза — Кирстен Данст. Они вместе снимались в фильме «Интервью с вампиром». Тогда ей было 11, а ему — 31. С тех пор прошло более 20 лет, но Круз ежегодно перед Рождеством присылает своей коллеге торт .

«Торт очень вкусный, как раз такой, как я люблю — кокосовый, с хлопьями белого шоколада. Как только я получаю посылку, сразу звоню друзьям: „Торт от Круза уже доставили!“ И они знают, что это значит: стоит заглянуть ко мне на чашечку чая. Так что тортик исчезает за один день!» — поделилась актриса. Его слова процитировал портал 7days.ru.

Как написал рорсоrnnеws, рождественский торт делают в пекарне Doan. Десерт покрыт белой шоколадной глазурью и кокосовой стружкой. Актер и ведущий Алекс Зейн год назад в своем Instagram показал, как выглядит легендарный подарок от Круза.

Издание Insider узнал, почему Том Круз отравляет коллегам именно торт. Актер объяснил это тем, что что во время подготовки к ролям не может есть сладкое. Раз так, то пусть сладостями наслаждаются его звездные друзья, решил он.