Рождение детей мотивирует Хабиба Нурмагомедова в бою

О том, что супруга Хабиба Нурмагомедова беременна в третий раз, стало известно накануне его поединка с американцем Дастином Порье.

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«Да, мы ждем третьего [ребенка]. Нас и меня как отца и деда такие вещи тоже мотивируют», — сказал отец чемпиона.

Российский боец трепетно относится к своей личной жизни и тщательно оберегает ее от посторонних. Общественность до сих пор не знает, кто именно его жена. Известно, что в 2015 году у супругов появилась дочь, а через два года родился сын. Однако ни их лица, ни имена Нурмагомедов с супругой не афишируют.

7 сентября боец провел поединок с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Он закончился победой Нурмагомедова — тот одолел противника при помощи удушающего приема. Таким образом, российский боец подтвердил титул чемпиона в легком весе, который завоевал в апреле 2018 года.