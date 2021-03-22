Розенбаума назначили председателем общественного совета УФСИН Петербурга

Руководители музея-заповедника «Петергоф» и Эрмитажа, президент ФК «Зенит», музыканты, актеры и другие известные жители Санкт-Петербурга стали членами общественного совета при управлении ФСИН по городу и Ленинградской области. Председателем совета стал Александр Розенбаум.

«В новом составе: директор Государственного Эрмитажа, член Президиума РАН Михаил Пиотровский, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России, ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Евменов», — сказано в сообщении ведомства.

Также в общественный совет при ФСИН вошли директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, президент футбольного клуба «Зенит», телеведущий Андрей Ургант и другие почетные жители Петербурга.

«Также избран председатель — им стал народный артист России Александр Розенбаум», — уточняется в сообщении.

Его заместителям стали гендиректор благотворительного движения «Большая Медведица» Александр Зимин и исполнительный директор телеканала ТБН («Телевидение без насилия») Ян Волков.

Кроме того, в составе совета — гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев, солист Мариинского театра и народный артист РФ Василий Герелло.

Общественный совет при УФСИН занимается вопросами проведения мероприятий для ветеранов и действующих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Также на совете обсуждаются темы, связанные с условиями содержания подследственных и заключенных.