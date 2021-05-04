Розенбаум выступил на авиабазе Хмеймим

Исполнитель Александр Розенбаум устроил концерт для военнослужащих в Сирии на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта RT, многие свои песни он посвятил военным. Также он отметил, что планировал выступление еще в 2020 году, но его пришлось отменить из-за коронавируса.

«Еще с далеких афганских годов для меня эти командировки — это мой долг. Офицерский — как офицера запаса, гражданский, медицинский», — заключил Розенбаум.

Ранее группа The Hatters оказалась в центре скандала из-за конфликта в Нижнем Новгороде. Ее лидера Юрия Музыченко обвинили в пьяном дебоше, использовании холодного оружия и непристойном обращении с сотрудницей клуба Tago Mago. Однако в официальном аккаунте музыкантов появился пост с опровержениями. Заявления в адрес своего лидера они назвали клеветой.

Группа подаст в суд на сотрудников нижегородского клуба после обвинения Музыченко. Менеджер коллектива Даниил Мустаев рассказал, что представители заведения вымогали у Музыченко деньги.