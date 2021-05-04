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    04 мая 2021, 16:30

    Розенбаум выступил на авиабазе Хмеймим

    Дарья Морозова

    Исполнитель Александр Розенбаум устроил концерт для военнослужащих в Сирии на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Розенбаум выступил на авиабазе Хмеймим

    По данным сайта RT, многие свои песни он посвятил военным. Также он отметил, что планировал выступление еще в 2020 году, но его пришлось отменить из-за коронавируса.

    «Еще с далеких афганских годов для меня эти командировки — это мой долг. Офицерский — как офицера запаса, гражданский, медицинский», — заключил Розенбаум.

    Ранее группа The Hatters оказалась в центре скандала из-за конфликта в Нижнем Новгороде. Ее лидера Юрия Музыченко обвинили в пьяном дебоше, использовании холодного оружия и непристойном обращении с сотрудницей клуба Tago Mago. Однако в официальном аккаунте музыкантов появился пост с опровержениями. Заявления в адрес своего лидера они назвали клеветой.

    Группа подаст в суд на сотрудников нижегородского клуба после обвинения Музыченко. Менеджер коллектива Даниил Мустаев рассказал, что представители заведения вымогали у Музыченко деньги.