Розенбаум рассказал, как оказал помощь упавшему на его концерте оператору

В настоящий момент готовится осенний цикл концертов исполнителя. Перед большими выступлениями артист пришел на «Квартирник» к Евгению Маргулису. Съемки проходили в столице, бывшем заводском цеху на большой Семеновской.

Для зрителей установили стулья и лавочки. Некоторые слушатели разместились на полу. Съемочная команда расположилась на деревянном помосте. В ходе исполнения первых композиций в зале раздался грохот. Один из операторов оступился и упал вместе с тяжелой техникой, пишет ИА Nation News.

На помощь к нему пришел Розенбаум. До приезда скорой помощи артист всячески облегчал состояние оператора. Уточняется, что мужчина выжил, но получил серьезные травмы.

Розенбаум учился в Первом медицинском институте в Ленинграде В 1968–1974 годах. Его специализация — анестезиология и реаниматология. По сей день он каждый год дает в вузе концерты.