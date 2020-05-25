Розенбаум предостерег о возрождении фашистских идей в обществе

Розенбаум отметил, что в середине 90-х годов некоторые книжные прилавки заполнились антисемитской и фашистской литературы. Он напомнил, что на тот момент прошло только 50 лет с окончания Великой Отечественной войны.

«Нацизм — это крайнее выражение шовинизма. Между шовинизмом и национализмом — тончайшая грань. Национализм, возвеличивание своего народа, своей страны, своей культуры — в хорошем смысле этого слова, — в принципе меня от этого не трясет. Но грань, когда национализм превращается в шовинизм, она тончайшая. Когда кроме возвеличивания себя самого ты начинаешь уничтожать все окружающее. Это нехороший симптом сегодняшнего времени», — подчеркнул музыкант.

Певец удивился тому, что можно желать превосходства над другими нациями и расами.

«Например, в спорте с афроамериканским народом очень сложно соревноваться, у них немного другие мышцы и связки. В этом они нас, может быть, массой превосходят. А говорить о превосходстве народа одного над другим или национальности одной над другой — честно, это для дураков», — заключил Розенбаум.