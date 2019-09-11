Розенбаум поправился после операции

Розенбаум был успешно прооперирован в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена после того, как был госпитализирован с дорсопатией позвоночника. Операция прошла утром 2 сентября. По словам Купсиной, операция была плановой, Розенбаум чувствует себя хорошо и быстро идет на поправку.

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Продюсер сообщила, что артиста скоро выпишут из больницы и он вернется к работе. Ближайшее выступление Розенбаума запланировано на 21 сентября: он даст концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже, об отмене или переносе выступления сообщений не было.

После этого артист направится в Испанию, где даст три концерта подряд. Вернувшись на родину, Розенбаум выступит 8 октября в Нижнем Новгороде, а 9 октября — в Дзержинске. Такое расписание значится на официальном сайте исполнителя.