Знаменитости 14 марта 2023, 10:41 Розенбаум опубликовал обращение после сообщений о госпитализации Розенбаум заявил, что перенес концерт в Братске, но с его здоровьем все в порядке РИА «Новости»

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Певец Александр Розенбаум отреагировал на сообщения о его госпитализации. В группе артиста во «Вконтакте» появилось обращение к поклонникам с благодарностью за внимание.

«Дорогие друзья, все в порядке, спасибо всем за заботу и поддержку», — сказано в сообщении артиста.

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По словам Розенбаума, он был вынужден перенести концерт в Братске. Но другие выступления пройдут по плану, заверил певец.

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«В остальном мой гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье», — подчеркнул Розенбаум.

Подробности о своем состоянии певец не привел, оставив без внимания данные, которые ранее распространил ряд Telegram-каналов.

По информации Mash, сейчас артист лежит в отделении сосудистой хирургии БСМП в Красноярске. По словам источника канала, туда певца доставили минувшей ночью. Kras Mash распространил сведения о том, что его прооперировали из-за тромба в ноге.