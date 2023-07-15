Знаменитости 15 июля 2023, 01:11 Роза Сябитова заявила о возвращении в программу «Давай поженимся!» Российская сваха Роза Сябитова вернется в программу «Давай поженимся!» РИА «Новости»

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Телеведущая Роза Сябитова станет соведущей телепередачи «Давай поженимся!», которая снова будет транслироваться на Первом канале. Об этом рассказала ТАСС сама артистка.

«Мне предложили вернуться в программу, сейчас мы ждем дату съемок. Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что „Давай поженимся!“ вернется в эфир», — призналась российская сваха.

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Сябитова отметила, что когда ей задавали вопрос о закрытии программы, она всегда опровергала домыслы и говорила о временной паузе. Кроме того, двойную радость от вышеуказанных новостей звезда испытывает из-за встречи с актрисой Ларисой Гузеевой, с которой знаменитость долгое время работала на съемках передачи.

Ранее Лариса Гузеева сообщала, что за годы существования проекта «Давай поженимся!» съемочная группа стала большой семьей, а сама программа «про то, как создавать, а не разрушать и обсмеивать». По ее словам, новые выпуски будут нацелены на создание семьи и здоровых отношений.