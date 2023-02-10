Знаменитости 10 февраля 2023, 10:45 Роза Сябитова рассказала, почему не верит во взаимную любовь Роза Сябитова: у женщины есть два варианта — любить самой или быть любимой РИА «Новости»

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Телеведущая и главная российская сваха Роза Сябитова в разговоре с teleprogramma.pro рассказала, что не верит во взаимную счастливую любовь.

По словам знаменитости, в детстве ее многим вещам научила бабушка. В том числе она объяснила, что вариант — быть любимой — намного лучше, чем любить самой.

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«Бабушка объясняла: если выйти замуж за того, кто тебя любит, это гарантирует счастье: он будет холить и лелеять жену, заботиться о ней, и жена со временем тоже его полюбит», — вспоминает Сябитова.

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Сама Роза, буду девочкой, выбрала для себя именно вариант быть любимой. Она уже тогда понимала, что хочет жить хорошо и счастливо. Ее замужество получилось именно таким, как советовала бабушка. Роза при этом ни разу не пожалела о своем выборе.

Сябитова также добавила, что идеального варианта, о котором мечтают женщины — любить самой и быть любимой — в природе не существует.

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