Роза Сябитова рассказала, как преодолеть скуку в идеальных отношениях

Роза Сябитова рассказала, что довольно часто девушки сталкиваются с ситуацией, когда встречают идеального мужчину, но при этом испытывают рядом с ним скуку.

«Я часто слышу исповеди, в которых женщина рассказывает мне о том, что за свою жизнь она перенесла несколько романов, которые не смогли принести ей счастья. И когда, наконец, она встречает прекрасного человека, который по-настоящему любит и уважает ее, проявляет нежность и заботу, вдруг между ними возникает одно ужасное препятствие — он абсолютно не вызывает у нее сексуальных эмоций», — написала телеведущая.

По словам свахи, ей понадобились годы для того, чтобы сначала задать себе вопрос «почему нормальные, здоровые отношения ассоциируются со скукой и занудством?», а потом ответить на него. Роза Сябитова объяснила, что людям свойственно притяжение ко всему, что напоминает им собственную семью. Поэтому человек бессознательно пытается воссоздать знакомые картины детства в своей взрослой самостоятельной личной жизни.

«Мой совет вам: ни в коем случае не бросайте хорошего человека. Он лучшее, что встретилось вам в жизни. Вместо этого поработайте над собой, стараясь понять и исправить свою эмоциональную программу», — заключила телеведущая.