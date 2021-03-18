Роза Сябитова рассказала, как снимали «Давай поженимся!» в пандемию

Программа «Давай поженимся!» уже год снимается в строгих рамках. Закулисье передачи в период пандемии коронавируса раскрыла ведущая Роза Сябитова, сообщила Teleprogramma.pro.

Все время действия ограничительных мер запрещалось приглашать гостей в студию. Также создатели шоу разрешали проходить на съемочную площадку только узкому кругу лиц.

Кроме того, каждый раз дежурный врач измерял температуру у участников съемок. Сябитовой и ее соведущей Ларисе Гузеевой макияж с прической делали в разных помещениях.

«До своего стула в студии иду всегда в маске и перчатках, сижу в них, пока не начинаем снимать», — отметила телеведущая.

Она очень боится подхватить коронавирус, поэтому всегда пользуется антисептиком. Позади нее в студии стоит аптечка. Знаменитость достает из набора ватные палочки, если чешется нос. Это нужно, чтобы не трогать лицо грязными руками.

Подарки героев на программе обрабатываются. Во время монтажа эти эпизоды удаляют, написал сайт «Утро.ру».