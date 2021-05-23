Роза Сябитова рассказала, как проходят съемки «Давай поженимся»
Ведущая передачи «Давай поженимся» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, как обычно проходят съемки. По ее словам, за день они снимают четыре программы.
Об этом телеведущая написал в stories Instagram. Сябитова отметила, что съемки занимают три дня. За это время она успевает познакомиться с 76 людьми.
«Большинство из вас меня спрашивают: „А помните героиню, которая была у вас 15 марта 2018 года в красном платье в белый горох?“ Дорогие мои, не помню. Я иногда забываю имена людей, которые только что сидели передо мной. Поэтому использую специальные подсказки с данными участников», — рассказала сваха.
Ранее Роза Сябитова призналась, что импланты в груди стали доставлять ей большой дискомфорт. Она решилась удалить их. Сваха ходила с увеличенной грудью девять лет. Ей приходилось носить компрессионное белье, так как только оно выдерживало тяжелую грудь и не натирало. Она назвала операцию бессмысленной и призвала женщин не повторять ее ошибок. Сябитова призналась, что если бы заранее знала, что из этого выйдет, не согласилась бы на изменения.