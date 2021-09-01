Роза Сябитова пожаловалась на травлю одноклассников в свои школьные годы

Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова в День знаний пожаловалась на унижения, которым подвергалась в школе. По ее словам, одноклассники относились к ней с пренебрежением. Об этом сообщил Ura.ru.

Знаменитость выросла в неблагополучной семье. Из-за того, что ее родители злоупотребляли алкоголем, маленькая Роза недополучала знаний по письму и чтению. Другим одноклассникам это давало преимущество, рассказало «Утро.ру».

«Меня чморили постоянно», — отметила знаменитая телесваха.

Она добавила, что в школе не имела друзей. Ей постоянно приходилось мириться с ролью изгоя. Немного повзрослев, Роза начала заниматься спортом. Благодаря ему у девушки закалился характер и появилась целеустремленность.