Роза Сябитова назвала три признака того, что мужчина готов завести семью

Мужчина готов к семье, если у него есть работа, дом и машина, считает Роза Сябитова, ведущая передачи «Давай поженимся». Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Сябитовой, «нормальная женщина» выберет мужчину, который «работает на пяти работах», а не безработного. При этом престижность работы не имеет значения. Мужчина, который готов к семье, должен обладать работой, домом и машиной, или стремиться к этому, считает телеведущая.

«Девушка обращает внимание на то, чем занимается мужчина. Есть понятие „нравится“, а есть понятие „для жизни“. Готовность мужчины во все времена — это три ключа: от машины, от квартиры и от офиса. Другими словами, мужчина готов создать семью, когда у него есть дом, куда он приведет свою жену и где родятся его дети, есть дело, которым он будет кормить своих детей, и есть инструменты, которые позволяют содержать дом и заниматься работой, раньше это были лошади, а теперь это машина», — пояснила она свою точку зрения.