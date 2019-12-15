«Роза, как ты постарела»: новое фото Сябитовой в Instаgrаm разочаровало поклонников

Телеведущая Роза Сябитова выложила в Instagram новую фотографию. В посте она писала о сюрпризе любимому мужчине на Новый год. Однако в комментариях поклонники устроили ей неприятный «сюрприз»: раскритиковали внешний вид и ужаснулись постаревшим лицом.

Сябитова выложила в соцсети новую фотографию. «Какой сделать сюрприз любимому мужчине на Новый год? Неожиданно приехать к нему в гости. Милый, жди меня, я уже близко! А вы любите сюрпризы?» — подписала она.

Поклонники прокомментировали снимок. «Роза, как ты постарела?», «Ой! Эта прическа очень сильно вас старит», — отметили они внешний вид звезды. Они не поняли, как можно было выложить такую «ужасную фотографию».

Некоторые посчитали, что телеведущая сделала прическу, которая ей не идет.

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Подписчики заявили, что Сябитова, наконец, показала «лицо в оригинале». По их мнению, на новой фотографии телеведущей плюс 10-15 лет, «ощущение, что старуха сидит».

Несколько лет назад Сябитова сделала безоперационную подтяжку лица — биоармирование, написал сайт Дни.ру. Сеанс длился около 40 минут. По данным СМИ, за это время косметолог сделал телеведущей микроинъекции гиалуроновой кислоты. Препарат вводился в кожу микроиглами особым способом. Благодаря этому освежился цвет лица, повысился тургор кожи, четче стал виден овал лица, пропали глубокие морщины.