Эксклюзив 18 апреля 2023, 14:31 Ровная сцена и большой экран. Анастасия Волочкова раскрыла свой технический райдер Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что требует для шоу ровную сцену, экран и высоту

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Требования Анастасии Волочковой к площадке проведения шоу изменились. Если раньше хватало белой баннерной ткани, то теперь нужен большой экран и место для лебедки. Балерина раскрыла свой технический райдер Марусе Михейчик в эфире программы «Тет-а-тет с Марусей».

Она рассказала, как однажды из-за интриг в Большом театре уехала в Лондон, но потом вернулась, потому что любила свою страну. Артистка объездила с благотворительными выступлениями Краснодарский край и другие регионы России, за что получила от недоброжелателей прозвище станичной балерины.

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«Это моя гордость, потому что я могу выступить в Кремле, „Крокус Сити Холле“, Доме музыки — на лучших площадках. А могу приехать в небольшой город, где люди счастливы меня видеть», — сказала Анастасия Волочкова.

Объехав регионы, она приспособилась танцевать на площадках без технических возможностей. Чтобы не возить с собой профессиональный линолеум, балерина закупала баннерную ткань.

«Если мы приезжали, допустим, в Оренбургскую область или на Дальний Восток, где шли концерты подряд, покупали за свои деньги белую баннерную ткань. Мы выступали, а потом в последнем городке я дарила ее», — вспомнила балерина.

Анастасия Волочкова сказала, что профессионал сможет всегда выйти из ситуации. Однако теперь у нее другой технический райдер — ровная сцена, большой экран для видеоряда и достаточная для цирковых номеров, крутящейся лебедки с клеткой и других задействованных в шоу конструкций высота площадки.