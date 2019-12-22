Ротару вытеснила Пугачеву из «Голубого огонька»

Украинская певица София Ротару, прервавшая было выступления в России из-за политики, вернулась. В этот раз она приехала на неделю, чтобы принять участие в съемках новогоднего «Голубого огонька». Пугачева в этом году петь не будет.

Съемки «Голубого огонька» проходят в Москве на площадке «Мосфильма». В проекте задействованы приблизительно 150 человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru. В этом году для участия в съемках новогодней программы в Москву приехала украинская певица София Ротару, прервавшая несколько лет назад выступления в России из-за политической ситуации на Украине. Теперь певица вернулась.

Ротару спела две композиции. Каждую из них записывала по нескольку раз. Также знаменитая советская певица записала поздравления в зале. После съемок Ротару сразу уехала, не задержавшись для общения с журналистами.

Ротару приезжала в Москву на неделю. За это время она успела принять участие в паре песенных фестивалей и съемках новогодних программ. Певицу звали на съемки и в прошлом году, но тогда Ротару отказалась ехать в Москву из-за политической ситуации на Украине.

Между тем стало известно, что Алла Пугачева не будет принимать участие в съемках новогодних программ в этом году. Это подтвердила представитель примадонны Елена Чупракова. Зато в записи новогодней программы поучаствовал Андрей Малахов. И его выступление зрители приняли с большой долей скепсиса.