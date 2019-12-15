Ротару вернется в Россию до конца года

«Еще в 2019 году будет одно мероприятие в Москве, не буду рассказывать, что за мероприятие, не могу. Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут», — приводит издание слова собеседника. Лавров также добавил, что в будущем Ротару может еще не раз выступить в России. Он отметил, что предложений много, но решения принимать будет она сама.

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Ротару приняла участие фестивале «Легенды Ретро FM». В России она не была целый год. Ранее она отказалась от российских гастролей из-за введения военного положения на Украине. Никаких оценок отношениям между двумя странами Ротару не давала.

Украинская певица также выступила на фестивале «Песня года — 2019» и призналась, что скучала по своим российским поклонникам. Депутат Наталья Поклонская назвала концерты исполнителей из Украины на отечественной сцене отличным шагом для нормализации отношений между соседними странами.