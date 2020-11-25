25 ноября 2020, 19:59
Ротару поучаствует в новогодней «Песне года». Ее номер держат в тайне
Певица София Ротару выступит в новогоднем выпуске программы «Песня года». Подробности ее номера сохраняются в тайне. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ее сына Руслана Евдокименко.
Уточняется, что ее образ раскроют только на съемках программы и в эфире. Также Евдокименко рассказал, что Ротару постоянно общается со своей внучкой Соней и во всем ее поддерживает.
«София популярна в сетях по многим причинам, в том числе благодаря своему воспитанию, образованию, уму и природной красоте! Этим можно только гордиться», — заключил он.