Ротару поучаствует в новогодней «Песне года». Ее номер держат в тайне

Уточняется, что ее образ раскроют только на съемках программы и в эфире. Также Евдокименко рассказал, что Ротару постоянно общается со своей внучкой Соней и во всем ее поддерживает.

«София популярна в сетях по многим причинам, в том числе благодаря своему воспитанию, образованию, уму и природной красоте! Этим можно только гордиться», — заключил он.