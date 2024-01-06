Знаменитости 06 января 2024, 22:23 «Рот открывать лучше по тексту». Бортич ответила звезде «Слова пацана» Кологривому на критику Бортич ответила на оскорбление актера «Слова пацана» об актерах без образования РИА «Новости»

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Звезда фильма «Холоп» Александра Бортич ответила в социальных сетях актеру сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому на его нелестное высказывание об актерах без профессионального образования, в котором он упомянул ее имя. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту», — написала Бортич.

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Актриса опубликовала Stories и пост с развернутым ответом, в котором призналась, что у нее нет профильного образования и она этим не гордится. При этом Бортич добавила, что «никогда не называла себя гениальной актрисой», а также не позволяла себе критиковать коллег и проекты, в которых она участвует.

Бортич закончила в Москве музыкальную школу и занималась в театральной студии, но в театральный институт не прошла по конкурсу. Одно время девушка работала официанткой. Ей повезло в 2014 году, когда она прошла конкурсный отбор и получила роль в психологической драме «Как меня зовут». Начиная с 2015 года актриса стала сниматься уже на постоянной основе.

Ранее Кологривый, сыгравший роль Кащея в сериале Жоры Крыжновникова, признался в подкасте «Без сменки», что до сих пор не посмотрел эту картину из-за актерской игры своих коллег.