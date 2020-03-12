Российскую Мэри Поппинс обвинили в незаконной съемке древнего города в Мексике

По информации сайта «Утро.ру», актрису могли на два года лишить свободы, ведь она привезла на съемки в древнем городе квадрокоптер.

Изначально сотрудники правоохранительных органов заметили оператора Андрейченко, который помогал звезде убрать микрофон. Полицейские хотели спасти знаменитость от приставаний, однако обнаружили нарушение.

«Мы сделали глупость, сказали, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимали видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок», — пояснил помощник артистки.

Сотрудники полиции смягчились, когда актриса эмоционально поделилась подробностями своей жизни.

«Только то, что Наталья вела себя экспрессивно, говорила о домашнем кино, о том, что ее ждут дети, настолько ошарашило сотрудников правоохранительных органов, что они нас отпустили», — добавил источник.