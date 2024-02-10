Знаменитости 10 февраля 2024, 21:55 Российского певца Ираклия Пирцхалаву снова не пустили в Молдавию ТВ-5: российского вокалиста Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию РИА «Новости»

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Российского вокалиста Ираклия Пирцхалаву не пустили на территорию Молдавии. Об этом сообщил местный телеканал ТВ-5.

Исполнитель хотел спеть на праздничных мероприятиях в Орхее, где ранее прошли выборы мэра, на которых одержала победу представитель оппозиции Татьяна Кочу.

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Как заявили в пограничной полиции, визит артиста не соответствовал условиям въезда в государство. По мнению самого вокалиста, причина произошедшего носит политический характер.

Это уже не в первый раз, когда Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию. В декабре прошлого года певец пытался въехать в эту страну, однако потерпел неудачу. С 22 по 23 декабря 2023 года пограничная полиция государства отказала во въезде 39 гражданам. Как отмечали в ведомстве, все они не имели разрешения на пересечение границы. При этом неизвестно, есть ли Пирцхалава в их списке.