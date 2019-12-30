Российского ютубера обвинили в обогащении за счет сирот
Блогер выложил на свой на YouTube канал ролик, в котором рассказал о своей поездке в санаторно-лесную школу в Смоленске. Сперва он зачитал благодарность, которую получил от администрации учреждения, отдельно подчеркнул, что там оценили его щедрость, доброту и умение переживать. Затем шел отчет о самой поездке, который прервался на девятой минуте ролика.
Именно туда Бил вставил рекламу онлайн-казино, в которой блогер неоднократно матерился. Это возмутило подписчиков и коллег блогера. В их числе оказался и Валентин Петухов, известный под ником Wylsacom. Он назвал Била лицемером, который думает лишь о собственном обогащении.
Приехал в детский дом, чтоб немножко зарекламить нелегальное казино. И все вроде радыWylsacom.
Он подчеркнул, что нужно придерживаться хоть каких-то рамок и понимать, какую рекламу можно вставлять в такие видео, а какую — нет.