Российского ютубера обвинили в обогащении за счет сирот

Российского блогера Эдварда Била обвинили в том, что он зарабатывает деньги на сиротах. Причиной стала реклама нелегального казино, которую он встроил в ролик о благотворительной акции в детском доме.

Блогер выложил на свой на YouTube канал ролик, в котором рассказал о своей поездке в санаторно-лесную школу в Смоленске. Сперва он зачитал благодарность, которую получил от администрации учреждения, отдельно подчеркнул, что там оценили его щедрость, доброту и умение переживать. Затем шел отчет о самой поездке, который прервался на девятой минуте ролика.

Именно туда Бил вставил рекламу онлайн-казино, в которой блогер неоднократно матерился. Это возмутило подписчиков и коллег блогера. В их числе оказался и Валентин Петухов, известный под ником Wylsacom. Он назвал Била лицемером, который думает лишь о собственном обогащении.

Приехал в детский дом, чтоб немножко зарекламить нелегальное казино. И все вроде рады Wylsacom.

Он подчеркнул, что нужно придерживаться хоть каких-то рамок и понимать, какую рекламу можно вставлять в такие видео, а какую — нет.