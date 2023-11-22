Знаменитости 22 ноября 2023, 22:02 Российского актера и его подругу нашли мертвыми в Индии Тело российского актера Максима Белецкого нашли в Индии Unsplash

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Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии в 37 лет. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского театра кукол Йошкар-Олы, где ранее служил артист.

«Многим запомнились его роли в спектаклях „Жак и его слуга, или Как стать Людоедом“, „Прекрасное далеко“, „Панночка“, „Ночной караул“, „Бармалей“, „Винни Пух“ и „Красная Шапочка“, — отметили в некрологе.

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Актер был лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная» в 2018 и 2019 годах.

Полицейские нашли двух мертвых туристов из России в долине Парвати, в Кулу, штат Химачал-Прадеш. Это были 37-летний актер и его 21-летняя подруга, сообщила газета The Times of India.

Родственники артиста рассказали, что его тело кремируют в Индии, прах захоронят там же. Другие подробности смерти актера пока не раскрывались.