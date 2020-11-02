Российское гражданство для Сноудена назвали проявлением отчаяния

Эдвард Сноуден подаст документы на получение российского гражданства. Возможно, это связано с тем, что он отчаялся получить помилование в США. Таким мнением с «360» поделился политолог-американист Максим Сучков.

«Это показатель, что он не рассчитывает на помилование в США. Потому что много было разговоров о возвращении в Америку, особенно в последние годы. Трамп обмолвился о том, что, в принципе, такой вариант не исключен. Это можно интерпретировать, как отчаяние. С другой стороны, может, он предполагает какую-то победу Байдена», — рассказал доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков.

Он объяснил, что при Трампе Сноуден мог бы выступить в качестве разоблачителя проблем американских спецслужб. Однако при Байдене помилования точно ждать не стоит, потому что его администрация на 50-60% будет укомплектована теми же людьми, что и при Обаме.

«С другой стороны, получение гражданства поможет Сноудену более свободно передвигаться внутри России. И уже не вести такую скрытую жизнь, как сейчас. То есть он получит все права и привилегии, как гражданин России. Это, конечно, не спасет его от потенциальных историй, как это было со многими гражданами, оказавшимися в заключении в Америке сейчас. Сноудена все еще могут похитить или арестовать на территории третьей страны, если власти США отправят такой запрос», — пояснил Сучков.

Политолог отметил, что эта угроза сохранится для Сноудена даже с получением российского гражданства.

Ранее сам Эдвард Сноуден сообщил о своем намерении получить российское гражданство. Он написал об этом в Twitter.