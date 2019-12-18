Российский шоумен Стас Барецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью

«Я знал, что у меня есть дочь, что ее зовут Грета и что она живет в Швеции. Ее мамаша мне фотки присылала. А в связи с последними событиями позвонила и сказала, что дочь стала знаменитой, но ей, мамаше, от девочки, типа, ничего не надо, у нее другая семья, а я могу на ней, что хочешь, сделать, — хоть пропиариться, хоть что. Это она мне так сказала», — уточнил шоумен.

Барецкий отметил, что мать девочки — Ника Сазонова, которая переехала из Санкт-Петербурга в Швецию.

«Я за матерью Греты долго ухаживал, она мне нравилась, но у меня, видимо, денег было недостаточно. Она такая, знаете, на деньги велась. А Грета на меня похожа. У нее взгляд такой же. И на мать свою родную она тоже похожа. А эта певичка — не родная мать Греты. Грета выросла в приемной семье. В Швеции с этим все очень просто. Достаточно сказать, что ты не хочешь растить ребенка, и его передадут приемным родителям, которым еще и платить за это будут», — пояснил он.

По словам Барецкого, он заявил об отцовстве не ради пиара, а из-за жалости к девочке.

«Мне не нужен пиар, я не Филипп Киркоров, которому надо полные залы собирать. Я просто хочу, чтобы дочь знала своего отца, а, может быть, даже вернулась в Россию, как бы это ни звучало громко или смешно для кого-то. Пусть смеются, ничего страшного», — заметил Барецкий.