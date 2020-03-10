Российский шоу-бизнес оценил значимость 8 Марта

По информации ИА Nаtiоn Nеws, фигуристка и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отметила, что ассоциирует женский праздник с мимозами.

«Это день в календаре, когда женщины могут почувствовать себя в центре внимания, все мужчины наполнены любовью и уважением к ним, одаривают цветами», — уточнила спортсменка.

По ее мнению, «все это внимание должно быть не только 8 Марта, но и во все 365 дней в году».

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен назвала весенний праздник обычным днем.

«Все эти цветочки, стихи, многочисленные подарки, страх забыть кого-то поздравить, страх, что кто-то обидится… Я чувствую себя заложником этого «праздника», — рассказала она.

Журналистка пояснила, что ее семья больше ценит православные праздники.

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков подчеркнул, что любит делать подарки, а 8 Марта считает отличным поводом.

«Мне, например, нравится посвящать стихотворения. Это всегда выходит очень трогательно. Также прекрасной идеей для подарка любимой женщине, как мне кажется, является романтическое путешествие на двоих. Особенно это ценно в нашей семье», — добавил артист.