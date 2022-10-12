Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению» | 360°

Знаменитости 12 октября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению» Музыкант SHAMAN: на «Евровидение» не поехал бы, даже если б пригласили РИА Новости

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Российский певец и музыкант Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пообщался с журналистами Teleprogramma.pro, которым рассказал о своем непростом творческом пути и отношении к «Евровидению».

По словам музыканта, его путь к популярности был долгим. Первое время он выступал в ресторанах, затем работал солистом в группе.

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«Около шести лет я проработал в ресторанах, а в 22 года устроился солистом в кавер-группу, где и пел до 26 лет. То есть до этого времени пел чужие песни. При этом постоянно писал свои, делал аранжировки. Я хотел реализоваться как автор, была внутренняя потребность создавать репертуар. Без этого не видел свой путь полноценным», — сообщил Дронов.

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На вопрос о том, почему многие считают SHAMAN выскочкой, певец ответил, что на самом деле за его популярностью стоит кропотливый труд.

«Мне 30 лет, а профессиональный путь я начал в 15. Сначала пел в ресторанах Новомосковска, затем выступал с собственной группой, учился в Гнесинке, много работал, сам писал песни и аранжировки и все это время продолжал упорно долбить в эту точку, пока не начал писать такие песни, благодаря которым появился результат», — добавил певец.

Во время разговора о «Евровидении» музыкант отметил, что не поехал был на конкурс, даже если бы его пригласили. По его словам, этот конкурс для него не интересен.

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