Российский футболист Садаев исчез в Турции. Но вышел на связь в Instagram

Российский футболист Заур Садаев вышел на связь через свой Instagram. Ранее в СМИ появлялась информация, что он пропал в Турции, не вернувшись после перерыва на игры сборных.

Садаев заявил, что не выходил на связь с представителями клуба, потому что принял решение разорвать с ними контракт.

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«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и все», — написал он в Instagram-stories.

Подробности о том, почему футболист принял такое решение, пока не известны.

Ранее тренер футбольного клуба «Анкарагюджю» Мустафа Каплан заявил местным СМИ, что Садаев пропал без вести в Турции.

«Прошло уже несколько дней после перерыва на матчи сборных, а мы никак не смогли с ним связаться. Среди нас его сейчас нет»», — цитирует Каплана местное издание Milliyet.

Тренер пояснил, что чувствует необходимость рассказать об этой ситуации болельщикам и объяснить, что футболиста с ними нет.

В турецком «Анкарагюджю» Садаев играл за полузащитника. В этом сезоне он провел в составе команды пять матчей, последний из них состоялся 19 октября. Он пришел в клуб зимой 2019 года, после окончания контракта с российским «Ахматом». В нем футболист играл с 2006 года и провел более 100 матчей.