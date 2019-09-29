Российский фигурист назвал Смолова бездарностью

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков назвал футболиста Федора Смолова бездарностью. А потом удалил свой твит, сославшись на неопытность в ведении соцсетей.

Все началось с того, что Федор Смолов в перерыве матча между «Зенитом» и «Локомотивом» эмоционально прокомментировал отмену гола красно-зеленых. Он сказал, что в чемпионате разыгрывается сразу второе место, намекая на судейство в пользу команды из Петербурга.

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«Смолов заговорил… Хвала, Хорватия. GQ „спортсмен столетия“ вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков в Twitter.

После публикации на фигуриста обрушился поток критических комментариев. Его называли «клоуном» и «типичным болельщиком „Зенита“». Потом вся ветка была удалена. Но спортсмен заявил, что это было сделано по ошибке.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Максим Траньков завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи: он добился победы в командном соревновании и в личном зачете. Он живет в Санкт-Петербурге и болеет за «Зенит».