Российский дирижер призвал психологов бороться с Моргенштерном

Народный артист России, дирижер Сергей Жилин объяснил в чем секрет успеха Моргенштерна. Музыкант считает, что он стал музыкой протеста для современной молодежи.

Сергей Жилин в интервью НСН отметил, что Моргенштерн попал в модную волну. Он исполняет песни, основанные на отрицании молодежи. Его тексты, по словам дирижера, не понятны, а это и есть протест.

«До сих пор было принято, что нужно говорить на понятном языке, можно говорить разные вещи, но главное, чтобы тебя понимали», — сказал он.

народный артист отметил, что каждое поколение бунтовало по-своему. Когда-то музыкой молодежного протеста были джаз, рок-н-ролл, тяжелый рок, а «сейчас на сцену пришел Моргенштерн».

Жилин не считает музыкой то, что делает уфимский рэпер. По его мнению, это — социальное явление.

«Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее. Но общий уровень музыкального образования, конечно, желательно, нам приподнять», — добавил музыкант.

Российский рэп-исполнитель и музыкант Алишер Моргенштерн начинал с видео блогов на YouTube. Он известен своими эпатажными поступками. Недавно на Моргенштерна и Альфа-банк Федеральная антимонопольная служба возбудила дело за непристойную рекламу.